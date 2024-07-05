Şahinbey'de yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bir kilo 852 gram ve 905 sentetik uyuşturucu, 10 bin 835 lira suç geliri para ele geçirildi.

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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