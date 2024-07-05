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        Şahinbey'de yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:55
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        Şahinbey'de yapılan denetimlerde 5 şüpheli yakalandı
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde polis ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, çeşitli suçlardan 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

        İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan denetimlerde, 6 ruhsatsız tabanca, 1 pompalı tüfek, bir kilo 852 gram ve 905 sentetik uyuşturucu, 10 bin 835 lira suç geliri para ele geçirildi.

        Denetimde yakalanan 5 şüpheli gözaltına alındı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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