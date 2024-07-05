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        Gaziantep'te işten çıkarıldıklarını belirten işçilerden basın açıklaması

        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 12:55 Güncelleme: 05.07.2024 - 12:55
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        Gaziantep'te işten çıkarıldıklarını belirten işçilerden basın açıklaması
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        Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde işten çıkarılan işçiler, belediye binası önünde toplanarak basın açıklaması yaptı.

        Grup adına açıklama yapan Hak-İş Hizmet İş Sendikası Genel Başkanvekili Halil Özdemir, 60 işçinin işten çıkarıldığını, belediye kütüphanelerinde görev yapan 40 öğretmenin de temizlik işleri ve park bahçelere verildiğini söyledi.

        Özdemir, belediye başkanı ve yönetimini kınayarak, "İşçilere verdiği sözler ortadayken tasarruf gerekçesiyle işçileri mağdur ediyolar. Emekçilerin işlerine iade edilmesini istiyoruz. 6 Şubat depremini yaşamış, kayıplar vermiş, evleri yıkılmış, deprem travmasını atlatmaya çalışmış bu şehri canla başla yaşanabilir kılan bu milletin öz evlatlarına reva gördüğünüz bu mudur? Seçimlerden önce söylediğiniz, 'Benim belediye başkanlığım dönemimde dışarıdan işçi diye bir şey olmayacak. Herkes kadroya girecek' ifadesini size hatırlatıyorum. Bu sözü verdiniz mi, vermediniz mi? İşçiler verilen sözlerin karşısında yıpranmış, ezilmiş ve hayal kırıklığına uğramıştır." ifadelerini kullandı.

        Açıklamanın ardından bir süre daha protestosunu sürdüren grup, daha sonra dağıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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