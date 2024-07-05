Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti

Isınma ve koordinasyon çalışmalarıyla başlayan, güç ve kuvvetlendirme çalışmalarıyla devam eden idman, 1 saat 10 dakika sürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre kırmızı-siyahlı ekip, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde antrenman gerçekleştirdi.

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