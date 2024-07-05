Gaziantep'te standartlara uymayan 7 ton 250 kilogram gıda imha edildi

Gaziantep'in Şehitkamil ilçesinde yapılan denetimlerde güvenilir gıda vasfına sahip olmayan ve standartlara uymadığı belirlenen 7 ton 250 kilogram sağlıksız gıda imha edildi.

Şehitkamil Belediyesinden yapılan açıklamada, gıda güvenliğini sağlamak için insan sağlığını tehlikeye atabilecek durumları önlemek amacıyla Zabıta Müdürlüğü ve İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ekipleri tarafından denetim yapıldığı belirtildi.

Denetimlerde, standartlara uymayan 6 ton meyve çekirdeği ile 1 ton 250 kilogram toz baharat tespit edildi.