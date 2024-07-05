Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.
Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.
Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.
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