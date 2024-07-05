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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 05.07.2024 - 21:23 Güncelleme: 05.07.2024 - 21:23
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        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan yönetiminde kulüp tesislerinde gerçekleştirilen antrenman 1 saat 20 dakika sürdü.

        Isınma hareketleriyle başlayan antrenman, pas çalışmalarının ardından geniş alanda yapılan çift kale maçla son buldu.

        Kırmızı-siyahlı ekip, sezon hazırlıklarına yarın yapacağı antrenmanla devam edecek.

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