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        Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerine trafik eğitimi verildi

        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 09:12 Güncelleme: 06.07.2024 - 09:13
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        Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerine trafik eğitimi verildi
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri tarafından mevsimlik tarım işçilerine yönelik trafik eğitimi verildi.

        İl Jandarma Komutanlığı Trafik Jandarması Timleri tarafından İslahiye, Araban, Yavuzeli ilçelerinde mevsimlik tarım işçilerine "trafik güvenliği" temasıyla eğitim gerçekleştirildi.

        Özellikle yaz aylarında mevsimlik işçileri taşıyan servislerin yaptığı kazaların önüne geçmek amacıyla sahada gerçekleştirilen eğitimlere 357 işçiye ulaşıldı.

        İşçilerinin trafik ve sosyal hayata daha güvenle karışabilmeleri için toplum destekli kolluk ekiplerinin çalışmalarına devam edeceği bildirildi.

        Galeri
        Galeri

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