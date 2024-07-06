Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı

Yeni sezon hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelecek.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan gözetiminde kulüp tesislerinde oyunculara dayanıklılıklarının ölçüldüğü "yo-yo" testi uygulandı.

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