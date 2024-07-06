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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı

        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını Gaziantep'te tamamladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 06.07.2024 - 14:40 Güncelleme: 06.07.2024 - 14:40
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        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı
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        Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını Gaziantep'te tamamladı.

        Kulüpten yapılan açıklamaya göre, teknik direktör Selçuk İnan gözetiminde kulüp tesislerinde oyunculara dayanıklılıklarının ölçüldüğü "yo-yo" testi uygulandı.

        Yeni sezon hazırlıklarının Gaziantep etabını tamamlayan kırmızı-siyahlı ekip, bir günlük iznin ardından 8 Temmuz Pazartesi günü Bolu'da bir araya gelecek.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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