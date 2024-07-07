Türkiye-Hollanda maçı, Gaziantep ve çevre illerde dev ekranlardan izlendi

Adıyaman da maç, belediye tarafından Altınşehir Mahallesi Millet Bahçesi'nde kurulan dev ekrandan izlendi.

Yeşilyurt ilçesinde de depremzedelerin kaldığı Samanköy Konteyner Kent'te dev ekran kuruldu ve vatandaşlar maçı buradan seyretti.

Bu arada ışıklandırma sistemleriyle Büyükşehir Belediyesi binasına ve çevredeki ağaçların üzerine Türk bayrağı yansıtıldı.

Gaziantep, Şanlıurfa, Malatya Adıyaman ve Kilis'te vatandaşlar, A Milli Futbol Takımı'nın, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) çeyrek final mücadelesinde Hollanda ile yaptığı karşılaşmayı dev ekranlardan seyretti.

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