Gaziantep'te 25 gündür kayıp olan engelli bulundu

Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kozdere Mahallesi'ndeki evleri zarar gören ve annesi konteynerde kendisi de okul bahçesindeki çadırda kalan Ali Gülsoy, 25 gün önce kaybolmuş, yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı. Abla Sibel Gürsoy, sabah saatlerinde kayıp olan kardeşi Ali'yi mahalle girişinde fark etti.

İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ailesine kavuşan Ali Gülsoy bir daha ailesinden ayrılmayacığını belirtti.