Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te 25 gündür kayıp olan engelli bulundu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 07.07.2024 - 10:25 Güncelleme: 07.07.2024 - 10:29
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te 25 gündür kayıp olan engelli bulundu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde 25 gündür kendisinden haber alınamayan 46 yaşındaki zihinsel engelli Ali Gülsoy bulundu.

        Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen depremlerde Kozdere Mahallesi'ndeki evleri zarar gören ve annesi konteynerde kendisi de okul bahçesindeki çadırda kalan Ali Gülsoy, 25 gün önce kaybolmuş, yapılan aramalara rağmen bulunamamıştı. Abla Sibel Gürsoy, sabah saatlerinde kayıp olan kardeşi Ali'yi mahalle girişinde fark etti.

        İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından İslahiye Devlet Hastanesi’ne sağlık muayenesi yapıldıktan sonra ailesine kavuşan Ali Gülsoy bir daha ailesinden ayrılmayacığını belirtti.

        Abla Sibel Gülsoy, gazetecilere, kayıp olan kardeşinin bulunduktan sonra çok mutlu olduklarını söyledi.

        Gülsoy, dağda kaldığı süre içinde kardeşinin vücudunun vitaminsiz ve susuz kaldığını, ayaklarında ise 25 gün boyunca ayakkabı çıkmadığından rahatsızlıkların başladığını belirtti.

        Arama faaliyetlerinde bulunan tüm ekiplere teşekkür eden abla Gülsoy, kardeşinin ilk isteğinin ise sevdiği yemeğin yapılması olduğunu ifade etti.

        Anne Elif Gülsoy (76) ise oğlunu arayan herkese teşekkür ederek, oğluna yeniden kavuştuğu için çok mutlu olduğunu söyledi.

        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Milli Takım'a Turpin tırpanı!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Batı, güney ve iç kesimlerde sıcaklık artıyor!
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        Fransa'da seçimin ikinci turu başladı
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        "Galip sayılır bu yolda mağlup"
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Havalar ısındıkça gıda zehirlenmesi artıyor
        Yeraltından çatılara
        Yeraltından çatılara
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Yeşilçam yıldızı da şiddet kurbanı
        Son düdükle yıkıldık!
        Son düdükle yıkıldık!
        "Sektöre küstüm"
        "Sektöre küstüm"
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Hippi tarzı geri döndü: Tığ işi
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Teşekkürler Bizim Çocuklar!
        Bizim Çocuklar iyidir
        Bizim Çocuklar iyidir
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        Erdoğan futbolcuları tebrik etti
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        "Keşke geriye çekilmeseydik!"
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Merih kararına Marca bile siyasi dedi!
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Fenerbahçe, Avusturya'da berabere kaldı
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Provokatörler tek tek yakalanıyor!
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Dağdan kopan kaya can aldı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Yüzlerce çevreci gözaltına alındı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı
        Gökyüzündeki cisim meteor muydu? Uzman isim açıkladı

        Benzer Haberler

        Türkiye-Hollanda maçı, Gaziantep ve çevre illerde dev ekranlardan izlendi
        Türkiye-Hollanda maçı, Gaziantep ve çevre illerde dev ekranlardan izlendi
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı
        Gaziantep FK, sezon hazırlıklarının birinci etabını tamamladı
        Gaziantep, yaklaşık 500 yıldır böbrek hastalarına şifa oluyor
        Gaziantep, yaklaşık 500 yıldır böbrek hastalarına şifa oluyor
        Gaziantep'te katı atık tesisinde üretilen çilekler 65 yaş üstüne ücretsiz
        Gaziantep'te katı atık tesisinde üretilen çilekler 65 yaş üstüne ücretsiz
        Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerine trafik eğitimi verildi
        Gaziantep'te mevsimlik tarım işçilerine trafik eğitimi verildi
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü
        Gaziantep FK, yeni sezon hazırlıklarını sürdürdü