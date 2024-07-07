Kursa geldiğinde iğne tutmasını bilmeyen genç kız, Londra Moda Koleji'ni kazandı

Gaziantep'te kayıt olduğu kursa geldiğinde iğne tutmasını bilmeyen Rana Cingisiz, 1 yılda aldığı eğitimle Londra Moda Koleji'ni kazandı.

Moda ve tasarım alanında kendini geliştirmek isteyen 18 yaşındaki Cingisiz, Şahinbey Belediyesi Binevler Sosyal Tesisinde Moda Tasarım Bölümüne kayıt oldu.

Küçük yaşlarda da çizime hevesli olan Cingisiz, katıldığı kursta hem çizimini geliştirdi hem de makineler yardımıyla dikiş yapmayı öğrendi.

Yaklaşık 1 yıl içerisinde kendi tasarımlarıyla oluşturduğu koleksiyonuyla Londra Moda Koleji'ne başvuran Cingisiz'in tasarımları kabul edildi.

Rana Cingisiz, yaptığı açıklamada, kursa katılmadan önce dikiş bilmediğini ve eğiticiler sayesinde kendisini geliştirdiğini belirtti. Yaklaşık 1 yıllık süre içerisinde birçok derse katıldığını aktaran Cingisiz, şunları kaydetti: "​​​​​​​Küçüklükten beri çizim yapıyordum. Burada aldığım eğitimler bana çok faydalı oldu. Hocalarım beni çok iyi yönlendirdiler. Gideceğim okulun kabul şartları çok zor. Dünyanın en önemli ikinci okulu. Oraya başvurmak için iyi bir portfolyo hazırlamam, konular belirlemem ve bu konulardan koleksiyon hazırlamam gerekiyordu. Ayrıca dikiş de bilmem gerekiyordu. Burada farklı makineler kullanarak elimi dikişe alıştırdım. Londra'daki üniversitede 6 bölüm var, ben London College of Fashion'da karar kıldım. Koleksiyonumu hazırlayıp başvurdum."