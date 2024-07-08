Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yılın ilk yarısında 2 milyon 480 bin ziyaretçiyi ağırladı

ADSIZ GÜNEBAKAN - Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, yılın ilk yarısında 2 milyon 480 bin ziyaretçiye ev sahipliği yaptı.

Büyükşehir Belediyesince Burç Ormanı'nda yaklaşık 1 milyon metrekarelik alana kurulan Gaziantep Doğal Yaşam Parkı, 380 türden 8 bin civarında hayvanı misafir ediyor.

Yüz ölçümü ve barındırdığı türler bakımından Türkiye'nin en büyük, dünyanın ise sayılı hayvanat bahçeleri arasında yer alan parkı, yılın ilk 6 ayında 2 milyon 480 bin ziyaretçiyi ağırladı.

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Doğal Hayatı Koruma Dairesi Başkanı Celal Özsöyler, AA muhabirine, Doğal Yaşam Parkı'nın kentin önemli turizm merkezlerinden olduğunu söyledi.