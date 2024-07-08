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        Gaziantep'teki Geleneksel Sporlar Merkezi'nde atlara pansiyon hizmeti veriliyor

        OKAN COŞKUN - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Geleneksel Sporlar Merkezi bünyesinde atlara hem pansiyon hizmeti veriliyor hem de sağlık kontrolünden beslenmesine bakımları yapılıyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 11:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 11:09
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        Gaziantep'teki Geleneksel Sporlar Merkezi'nde atlara pansiyon hizmeti veriliyor
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        OKAN COŞKUN - Gaziantep'in Şahinbey ilçesindeki Geleneksel Sporlar Merkezi bünyesinde atlara hem pansiyon hizmeti veriliyor hem de sağlık kontrolünden beslenmesine bakımları yapılıyor.

        Toplam 48 bölmeden oluşan pansiyonda atların günlük bakımından sağlık kontrolüne, beslenmelerinden tımarına kadar her türlü ihtiyaçları gideriliyor.

        Atlar, performanslarını kaybetmemeleri için seyis ve eğiticiler eşliğinde her gün koşturuluyor.

        Güvenlik personeli ve kameralarla 7/24 güvenliği sağlanan merkeze belirli bir ücret karşılığı hayvanlarını emanet eden at sahipleri, istedikleri zaman ziyarette bulunabiliyor, at binebiliyor.

        Şahinbey Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Burak Çilesiz, AA muhabirine, merkezin örnek bir tesis olduğunu belirterek, "Tesiste Kasım 2023'ten bu yana 16 pansiyon hizmeti alan at sahibi var. Bir atı, sahibi bize bıraktığı andan itibaren bütün bakımlarını, sağlık, yeme içme ve çalıştırmasına kadar tüm ihtiyaçlarını karşılıyoruz. Vatandaşımız da atını gönül rahatlığıyla bize teslim edebiliyor. Gaziantep için bir ilk oldu, talep de çok. Vatandaşı memnun etmek için elimizden geleni yapıyoruz." diye konuştu.

        - "Gözümüz arkada kalmıyor"

        Pansiyondan faydalanan İpek Koçer de hizmetten memnun kaldıklarını ifade etti.

        Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür eden Koçer, "Atlara, güvendiğimiz seyisler tarafından bakılıyor. Sabah yemleri veriliyor, akşam da kontrol ediliyor. Kontrol etmemize bile gerek kalmıyor çünkü bilinçli ve tecrübeli kişiler var burada. Hocalarımız da çok iyi, güvenli şekilde gelip gidiyoruz." dedi.

        At sahibi Didem Soydinç ise tatile çıktıklarında herhangi bir şüphe olmadan atlarına bakım yapıldığını belirterek, "Atların günlük çalışması gerekiyor. Onların günlük bakımlarını gayet güzel yapıyorlar. Gözümüz arkada kalmıyor. Bize bu imkanı sağlayan Şahinbey Belediye Başkanı Mehmet Tahmazoğlu'na teşekkür ediyoruz." diye konuştu.

        Pansiyon hizmetinden faydalanan Muhammed Emin Doğan da at bakımının kolay olmadığını ve merkezde çalışan personelin bu hizmeti başarılı şekilde yaptığını dile getirdi.

        Atların günlük bakımının özverili şekilde yapıldığını söyleyen Doğan, şunları kaydetti:

        "Her gün tımarının yapılması ve yıkanması, antrenmandan belli bir süre sonra yemini yemesi, bir sancısı veya huzursuzluğu var mı bakılması gerekiyor. Bizim buradaki ekip, o açıdan çok iyi. Gönül rahatlığıyla buraya atımı teslim edebiliyorum. Bir hafta şehir dışına çıktığımda içim rahat ediyor. Ben yokken atın egzersiz yapması gerekiyor, burada hepsi yapılıyor. Güvenlikle alakalı bir sorunumuz da yok. Burası bizim ihtiyacımızı tamamen karşılıyor."

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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