Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 16:05 Güncelleme: 08.07.2024 - 16:05
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

        Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.B'yi yakaladı.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        En son 2 kişi hayatını kaybetmişti: Bolu'daki 'ölüm kavşağı' kapatılıyor
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        İki belediye başkanının Bolu Dağı atışması!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Sultanlar'ın Paris 2024 kadrosu açıklandı!
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Düğüne giderken çatışmanın ortasında kaldılar: Çifti ölüm ayırdı
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Millilerin piyasa değeri zirve yaptı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Kızı 1 ay önce kaçarak evlendi! Babası dehşet saçtı!
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Beşiktaş'tan Ciro Immobile bombası
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Yeşilçam yıldızı eşiyle Cennet Koyu'nda
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Suikasta uğrayan Başbakan ilk kez kamuoyunun karşısına çıktı
        Teknede aşk
        Teknede aşk
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Kadıköy'deki yük asansörü faciası kamerada
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        Arda Güler için Maradona benzetmesi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        11 odalı 'gizemli kale' görüntülendi
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        2. Dünya Savaşı'ndan kalma! Bombardıman uçağı kayıt altında...
        İflas iddialarına cevap
        İflas iddialarına cevap
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        Yeni Duster'ın fiyatı 'kasko'dan çıktı
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        'Made in Italy'nin ardındaki skandal
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Restoranlara yüzde 10 indirim çağrısı
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Fransa'da sol ittifakın lideri Filistin sözünü yineledi
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?
        Yapay zeka seslendirme sanatının sonunu mu getirecek?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'teki Geleneksel Sporlar Merkezi'nde atlara pansiyon hizmeti veril...
        Gaziantep'teki Geleneksel Sporlar Merkezi'nde atlara pansiyon hizmeti veril...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yılın ilk yarısında 2 milyon 480 bin ziyaretçiy...
        Gaziantep Doğal Yaşam Parkı yılın ilk yarısında 2 milyon 480 bin ziyaretçiy...
        Türkiye'de kişi başına 250 kilo buğday üretiliyor
        Türkiye'de kişi başına 250 kilo buğday üretiliyor
        Gaziantep FK'de Max Gradel ile yollar ayrıldı
        Gaziantep FK'de Max Gradel ile yollar ayrıldı
        Kursa geldiğinde iğne tutmasını bilmeyen genç kız, Londra Moda Koleji'ni ka...
        Kursa geldiğinde iğne tutmasını bilmeyen genç kız, Londra Moda Koleji'ni ka...
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı
        Gaziantep'te silah kaçakçılığı operasyonu: 13 gözaltı