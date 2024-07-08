Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ operasyonunda yakalanan şüpheli tutuklandı

Gaziantep'te terör örgütü DEAŞ'a yönelik operasyonda gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, terör örgütlerinin ve işbirlikçilerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, düzenledikleri operasyonda, DEAŞ üyesi olduğu tespit edilen yabancı uyruklu W.B'yi yakaladı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.