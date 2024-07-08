Gaziantepli kadın, çocuklara top almak için sokaklarda atık eşya topluyor

Gaziantep'te yaşayan 55 yaşındaki Sevgi Fidan, çocuklara top almak için atık eşya topluyor.

Şahinbey ilçesinde yaşayan Fidan, ilçede metal eşya, kitap, karton gibi atıkları toplayarak Şahinbey Belediyesinin "Bankam Atık" noktalarına götürüyor.

Bankam Atık noktalarında atık eşyalar karşılığında top alan Fidan, çocukların yüzünü güldürüyor.

Sevgi Fidan, yaptığı açıklamada, çocukları mutlu olarak görünce kendisinin de mutlu olduğunu belirtti.

Projenin uygulandığı günden bu yana uygulamayı yaptığını aktaran Fidan, şunları kaydetti:

"Çocukların mutlu olması beni çok mutlu ediyor. Çocuklar benim yolumu bekliyor. Yanlarına gittiğimde Sevgi teyze diyerek bana sarılıyor. Bu durumdan çok memnunum. Metal tenekeler, karton ve kitap gibi birçok atık biriktiriyorum. Bu biriktirdiğim atıkları götürüyorum. Topları alıp çocuklara dağıtıyorum. Kendimi bu duruma adadım. Gaziantep'in her semtine dağıtıyorum. Bu zamana kadar 55 top dağıttım. Atıkları biriktirip, bu uygulamayı yapmaya devam edeceğim. Benim bu uygulamayı yapmaktaki tek amacım çocukların mutlu olması. Ailem de bu durumdan çok memnun. Atık eşya çok olduğu zaman eşimle götürüyoruz."