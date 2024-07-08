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        GÜNCELLEME - Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü

        Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 08.07.2024 - 23:09 Güncelleme: 08.07.2024 - 23:09
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        GÜNCELLEME - Malatya'da prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü
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        Malatya'da hırdavatçılar için yapılan prefabrik iş yerlerinde çıkan yangın söndürüldü.

        Çavuşoğlu Mahallesi Küçük Sanayi Sitesi yanında hırdavatçı esnafı için yapılan prefabrik iş yerlerinde yangın çıktı.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi.

        Yangının hızla yayılması üzerine olay yerine Toplumsal Olaylara Müdahale Aracı da (TOMA) sevk edildi.

        Ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından yangın söndürüldü.

        Yangında yaklaşık 25 prefabrik iş yerinde maddi hasar oluştu.

        Ekipler, bölgede soğutma çalışması yapıyor.

        AK Parti Malatya Milletvekili İnanç Siraç Kara Ölmeztoprak, gazetecilere, yangına ekiplerin müdahalesinin sürdüğünü söyledi.

        Ölmeztoprak, "Çalışmalar devam ediyor. Herhangi bir yaralanma söz konusu değil. Bir itfaiye personelimizin tansiyonu yükselmiş ve müdahale edilmiş. Soğutma işlemlerine başlandı. Zarar da tespit edilir ve gereği yapılır. Çok geçmiş olsun." diye konuştu.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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