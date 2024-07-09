Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri TKDK ile kalkınacak

OKAN COŞKUN - Gastronomi alanında UNESCO'nun "Yaratıcı Şehirler Ağı"nda yer alan Gaziantep'in coğrafi işaretli ürünleri Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu (TKDK) desteğiyle daha da kalkınacak.

Gaziantep bu yıl Tarım ve Orman Bakanlığı TKDK tarafından yürütülen IPARD III Programı'na dahil edildi.

Kentin programa dahil edilmesinin ardından başvurularını hazırlayan 13 yatırımcı, TKDK tarafından uygulanan desteklere başvurdu.

100'den fazla coğrafi işaretli ürünü bulunan kentte yatırımcılar, Antep fıstığı, mercimek, badem işleme tesisi, peynir altı suyu işleme tesisi ve yeni tescillenen Araban Sarımsağı depolama tesisine destek almak için başvuru yaptı.

TKDK Gaziantep İrtibat Ofisi Sorumlusu Doktor Fırat Karaköy, AA muhabirine, Gaziantep'in de IPARD programı kapsamına alındığını ve Gaziantepli girişimcilerin de desteklerden yararlanma imkanına sahip olduğunu söyledi. Yatırım yapmak isteyenlerin en çok coğrafi işaretli ürünlere verilen desteklerle ilgili bilgi aldığını anlatan Karaköy, şunları kaydetti: "Gaziantepli girişimciler IPARD programının kentte uygulanmasıyla yatırımlarını gerçekleştirerek TKDK desteklerinden yararlanabilecekler. Bu kapsamda bu yıl Gaziantep Ticaret Borsasında irtibat ofisi açtık. Burada Gaziantepli çiftçilerimizi bilgilendirmeye başladık. Tüm ilçelerimizde bilgilendirme toplantıları yaptık. Programdan daha fazla kişinin yararlanması için çalışmaları yürütmeye devam ediyoruz."