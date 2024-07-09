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        Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Freimanis ile sözleşme yeniledi

        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 13:03 Güncelleme: 09.07.2024 - 13:03
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        Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Freimanis ile sözleşme yeniledi
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        Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi.

        Genel menajer Boray Dai, AA muhabirine, geçen sezon takımda oynayan Freimanis ile yeni sezon için tekrar anlaştıklarını söyledi.

        Freimanis'in performansından memnun olduklarını belirten Dai, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu anlamda geçen sezon takımın iyilerinden olan ve 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen Rolands Freimanis ile yeniden anlaştık. Bu sezon da tecrübesinden faydalanacağız. Takıma hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.

        Dai, transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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