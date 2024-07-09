Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Freimanis ile sözleşme yeniledi
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi.
Türkiye Sigorta Türkiye Basketbol Ligi ekiplerinden Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Rolands Freimanis ile sözleşme yeniledi.
Genel menajer Boray Dai, AA muhabirine, geçen sezon takımda oynayan Freimanis ile yeni sezon için tekrar anlaştıklarını söyledi.
Freimanis'in performansından memnun olduklarını belirten Dai, "Transferde ince eleyip sık dokuyoruz. Bu anlamda geçen sezon takımın iyilerinden olan ve 2017-2018 sezonunda da formamızı giyen Rolands Freimanis ile yeniden anlaştık. Bu sezon da tecrübesinden faydalanacağız. Takıma hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
Dai, transfer çalışmalarının devam ettiğini sözlerine ekledi.
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