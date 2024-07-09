Gaziantep'te evden 1 kamyon çöp çıktı
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu tek katlı evden 1 kamyon çöp çıktı.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde kötü koku nedeniyle komşuların şikayetçi olduğu tek katlı evden 1 kamyon çöp çıktı.
Hürriyet Mahallesi'nde A.E'nin evinden kötü kokular yayıldığı ihbarı üzerine, İslahiye Belediyesi Zabıta Müdürlüğü, Temizlik İşleri Müdürlüğü ve polis ekipleri adrese yönlendirildi.
Ekipler, evde yaptıkları incelemede, çöp poşetlerinde çok sayıda çöplerin biriktirildiğini belirledi.
Alınan izinlerin ardından evde temizlik yapan ekipler, 1 kamyon çöp çıkardı.
Çöplerin çıkarılmasının ardından ev ilaçlanarak temizlendi.
Ev içinde bir de Türk bayrağının asılı olması dikkati çekti.
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