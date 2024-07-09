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        GAİB'te "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" semineri düzenlendi

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üyelerine yönelik "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" konulu seminer düzenledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 14:23 Güncelleme: 09.07.2024 - 14:25
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        GAİB'te "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" semineri düzenlendi
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        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB), üyelerine yönelik "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" konulu seminer düzenledi.

        GAİB'ten yapılan açıklamaya göre, seminerde, ihracata olumlu katkıları olacak yeşil dönüşüm, sürdürülebilirlik, sınırda karbon düzenleme mekanizması ve karbon ayak izi hesaplaması gibi konular ele alındı.

        Seminerde, ihracatçı firmaların güncel gelişmelerden ve uygulamaya konulan yeni düzenlemelerden nasıl etkileneceği ve düzenlemelerin uygulamaya nasıl konulması gerektiği tartışıldı.

        TÜV Avusturya Türk Global Sürdürülebilirlik Müdürü Burcu Çelebi de üyelere yeşil mutabakat ile ilgili konularda sertifikasyon ve belgelendirme sürecinde dikkat edilmesi konular üzerine bilgi verdi.

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