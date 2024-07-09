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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı

        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 15:24 Güncelleme: 09.07.2024 - 15:24
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        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
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        Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, firari hükümlü V.C'yi yakaladı.

        Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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