Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Gaziantep'te hırsızlık suçundan 12 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan şüpheli yakalandı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, aranan şüphelilerin yakalanmasına yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir adrese düzenledikleri operasyonda, firari hükümlü V.C'yi yakaladı.
Şüpheli jandarmadaki işlemlerinin ardından cezaevine teslim edildi.
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