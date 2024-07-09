Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu

Bilgin kardeşler ve Uygun, bir süre sonra gözden kayboldu.

Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun (25), serinlemek için hayvanlar için oluşturulan gölete girdi.

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