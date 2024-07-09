Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu

        Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:22 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:22
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep'te gölete giren 3 kişi boğuldu
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep'te serinlemek için gölete giren 2'si kardeş 3 kişi hayatını kaybetti.

        Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun (25), serinlemek için hayvanlar için oluşturulan gölete girdi.

        Bilgin kardeşler ve Uygun, bir süre sonra gözden kayboldu.

        Gölette yapılan arama sonucunda 3 kişinin cesedine ulaşıldı.

        Cenazeler otopsi için Gaziantep Adli Tıp Kurumuna götürüldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Beyoğlu'nda korku dolu anlar: Yangın çıkaran kişiyi bıçaklayıp engelli kız arkadaşını kurtardı
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Avukata ihbar yükümlülüğü mü geliyor?
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        Kızını sokakta katletmişti! Sıcak gelişme!
        "Ya zam ya seçim olacak"
        "Ya zam ya seçim olacak"
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Sendikalardan asgari ücret ve emekli aylığı çıkışı
        Doue'de fark azalıyor
        Doue'de fark azalıyor
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        CTE'den cezaevinde silahlı yaralamaya ilişkin açıklama!
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        "Fenerbahçe'ye asla gelmez"
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        İstanbul'da film gibi dolandırıcılık! İngiliz kadından 14 milyon liralık vurgun
        Sıcak saatler!
        Sıcak saatler!
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Modi savaşın başlangıcından bu yana ilk kez Rusya'da
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Beyin fırtınası yaşatacak 7 bilmece! Gelecekten gelen hangisi?
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        Annesine verdiği yemini 12 kurşunla bozdu
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        EURO 2024'te ilk finalist belli oluyor
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Cinayetle biten eskort tuzağını anlattılar!
        Takip etmeyi bıraktı
        Takip etmeyi bıraktı
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        En düşük emekli aylığına zam yolda
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        Netflix'te paket fiyatlarına ara zam!
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        "Şirket kârları enflasyonu artırıyor"
        BYD yatırımı neden önemli?
        BYD yatırımı neden önemli?

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        Gaziantep'te firari hükümlü yakalandı
        GAÜN Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni
        GAÜN Eğitim Fakültesi'nde mezuniyet töreni
        GAİB'te "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" semineri düzenlendi
        GAİB'te "Yeşil Dönüşüm ve Sürdürülebilirlik" semineri düzenlendi
        Gaziantep'te evden 1 kamyon çöp çıktı
        Gaziantep'te evden 1 kamyon çöp çıktı
        Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Freimanis ile sözleşme yeniledi
        Gaziantep Basketbol, Letonyalı pivot Freimanis ile sözleşme yeniledi
        İslahiye'de zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi
        İslahiye'de zabıta ekipleri toplu taşıma araçlarını denetledi