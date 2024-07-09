Gaziantep FK'ye Fransa 2. Ligi'nden ön libero

Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.

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