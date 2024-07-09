Gaziantep FK'ye Fransa 2. Ligi'nden ön libero
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı.
Süper Lig ekiplerinden Gaziantep FK, Fransız ön libero Quentin Daubin'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki tecrübeli orta saha oyuncusuyla 2 yıllık anlaşmaya varıldı.
Açıklamada, "Yeni transferimiz Daubin'e kulübümüze hoş geldin diyor, armamız altında üstün başarılar diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
Daubin, son olarak Fransa 2. Lig takımlarından Caen'de forma giydi ve geçen sezon 35 maçta 1 gol attı, 1 asist yaptı.
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