Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.
İlçede yarım saat süren dolu ve sağanak, Kaleobası, Burunsuzlar, Alaca, Karacaören, Yeniceli ve Çınarlı mahallelerinde etkili oldu.
Sağanak nedeniyle Kaleobası Sabunun Suyu mevkisinde taşan dere, bir traktörü yaklaşık 400 metre sürükledi.
Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.
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