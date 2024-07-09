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        Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 20:16 Güncelleme: 09.07.2024 - 20:16
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        Gaziantep'te sağanak ve dolu etkili oldu
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde sağanak ve dolu hayatı olumsuz etkiledi.

        İlçede yarım saat süren dolu ve sağanak, Kaleobası, Burunsuzlar, Alaca, Karacaören, Yeniceli ve Çınarlı mahallelerinde etkili oldu.

        Sağanak nedeniyle Kaleobası Sabunun Suyu mevkisinde taşan dere, bir traktörü yaklaşık 400 metre sürükledi.

        Belediye ekipleri, cadde ve sokaklarda çalışma başlattı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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