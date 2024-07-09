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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

        Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:49
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı
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        Gaziantep'te alacak verecek nedeniyle çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

        Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde, Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

        Tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi sonucu Mustafa Y, Mustafa ve Ali K'yi silahla yaraladı.

        Şüpheli Mustafa Y, daha sonra silahla intihara teşebbüs etti.

        Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

        Hastaneye kaldırılan yaralılardan Ali K, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

        Ali K'nin cenazesi otopsi için Gaziantep Adli Tıp Grup Başkanlığına kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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