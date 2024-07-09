Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü, 2 kişi yaralandı

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

Şüpheli Mustafa Y, daha sonra silahla intihara teşebbüs etti.

Alınan bilgiye göre, Şahinbey ilçesi 75. Yıl Mahallesi'nde, Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak verecek nedeniyle tartışma çıktı.

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