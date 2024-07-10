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        Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

        Gaziantep'te internet siteleri üzerinden 11 kişiyi 671 bin 435 lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 09:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 09:50
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        Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama
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        Gaziantep'te internet siteleri üzerinden 11 kişiyi 671 bin 435 lira dolandıran 2 şüpheli tutuklandı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan zanlıların, 11 kişinin 671 bin 435 lirasını dolandırdığını tespit etti.

        Gözaltına alınan 2 şüphelinin adreslerinde telefon ve dijital materyal ele geçirildi.

        Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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