Gaziantep'te nitelikli dolandırıcılık operasyonunda 2 tutuklama

Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, internet siteleri üzerinden dolandırıcılık yapan zanlıların, 11 kişinin 671 bin 435 lirasını dolandırdığını tespit etti.

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