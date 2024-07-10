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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü

        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:11 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:11
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü öldü
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        Gaziantep'te devrilen tırın sürücüsü hayatını kaybetti.

        Şanlıurfa'dan Gaziantep'e doğru seyreden Nihat Evrensel (37) idaresindeki 34 DFR 074 plaka sayılı çekici ve 47 ADG 519 plaka sayılı römorklu tır, merkez Şehitkamil ilçesi Arıl Mahallesi yakınlarında devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

        Ekiplerin yaptığı kontrolde sürücünün kaza yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Sürücünün cenazesi, otopsi için adli tıpa gönderildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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