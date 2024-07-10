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        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 10:48 Güncelleme: 10.07.2024 - 10:48
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        Gaziantep'te devrilen minibüsteki 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde minibüsün devrilmesi sonucu 1 kişi öldü, 8 kişi yaralandı.

        Osmaniye-Nurdağı kara yolu 3. kilometresinde, T.G. idaresindeki 16 BIE 150 plakalı minibüsün sol arka lastiği seyir halindeyken patladı. Sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu beton bariyere çarpan minibüs devrildi.

        İhbar üzerine bölgeye güvenlik güçleri, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Minibüsteki Nuriye Eren'in (43) olay yerinde hayatını kaybettiği belirlendi.

        Yaralanan sürücü T.G ile araçtaki M.D, E.E, D.T, M.T, H.G, S.T. ve M.T, Nurdağı Devlet Hastanesine kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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