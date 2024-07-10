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        Gaziantep Teknopark'ın girişimcisi de geliri de katlanıyor

        Yeni projelerin üretilmesi ve desteklenmesi hususunda önemli merkezlerden biri olan Gaziantep Teknopark'ın gelirinden girişimci sayısına kadar hemen her alandaki büyüme verileri dikkati çekiyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:21 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:21
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        Gaziantep Teknopark'ın girişimcisi de geliri de katlanıyor
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        Yeni projelerin üretilmesi ve desteklenmesi hususunda önemli merkezlerden biri olan Gaziantep Teknopark'ın gelirinden girişimci sayısına kadar hemen her alandaki büyüme verileri dikkati çekiyor.

        Yenilikçi fikri olan gençlerin projelerini yerli imkanlarla üretim yapmasına olanak sağlayan ve bunların ticarileştirilmesi amacıyla uygun koşulların sağlanması için teşvik ve destekler veren Gaziantep Teknopark, geri dönüşlerle meyvelerini de veriyor.

        Bir yandan gençler kendi işini kurarken diğer yandan verilen desteklerle üretilen projeler hem yurt içi hem de yurt dışına satılıyor.

        Gaziantep Üniversitesi (GAÜN) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Recep Yumrutaş, AA muhabirine, bölgenin en büyük Teknopark şirketinin Gaziantep'te olduğunu ve fikri olan girişimcileri burada desteklediklerini söyledi.

        Son 3 yılda Teknopark'a 71 yeni firma kazandırdıklarını belirten Yumrutaş, "114 olan firma sayısı 185'e, 19 olan kuluçka firma sayısı 65'e, 319 olan AR-GE personel sayısı 777 personele, 51 olan kadın AR-GE personel sayısı 185'e, 687 bin olan ihracat 12,7 milyon dolara, 96 milyon lira olan toplam ciro 5 milyar liraya yükseldi." dedi.

        Yumrutaş, AR-GE için harcanan tutarın da 5 milyon liradan 198 milyon liraya yükseldiğini ve 15 uluslararası firmayla ortak işbirliğine başladıklarını anlattı.

        Fikri olan girişimcilere ve öğrencilere, "Bir fikrim, projem var" diyen herkese çağrıda bulunan Yumrutaş, şöyle devam etti:

        "Buraya gelsinler altyapı ofis desteği veriyoruz şirket kurulumu için destek veriyoruz. Firma kurup şirketleşmeleri için her türlü desteği veriyoruz. Bilindiği üzere Gaziantep sanayi kenti ve 1500 fabrika var, yüzde 30'a yakın tekstil sektöründen halı sektöründen oluşuyor. Teknoloji olarak Gaziantep'in bir dönüşüm yaşaması gerekiyor. Biz de bunun için teknoparkı çok önemsiyoruz. AR-GE firmaları buraya geliyorlar ve bunların büyüyüp gelişmesiyle Gaziantep'in teknoloji kentine dönüşmesini istiyoruz. Genç mühendisler burada istihdam ediliyor. Yüzlerce gencimizin kendini geliştirmelerinin donanımlarını artırmasının Gaziantep sanayisine de katkı vereceğini düşünüyorum."

        Gaziantep Teknopark Müdürü Kazım Yıldırım da Teknopark içerisindeki firmaların ağırlıklı teknoloji üzerine olduğunu ve yüzde 90'ının yazılım firmalarından oluştuğunu kaydetti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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