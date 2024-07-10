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        Güneydoğu Anadolu'dan yılın ilk yarısında 1,6 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk 6 ayındaki ihracatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 1,6 milyar doları bulduğunu bildirdi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 11:59 Güncelleme: 10.07.2024 - 11:59
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        Güneydoğu Anadolu'dan yılın ilk yarısında 1,6 milyar dolarlık hububat ve bakliyat ihracatı
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        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, yılın ilk 6 ayındaki ihracatlarının geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,3 artarak 1,6 milyar doları bulduğunu bildirdi.

        Kadooğlu, yazılı açıklamasında, bölgedeki ihracat rakamlarını daha yukarıya taşımak için çalışmalarını sürdürdüklerini belirtti.

        Sektörün ihracat başarısının gittikçe arttığını ifade eden Kadooğlu, şunları kaydetti:

        "Güneydoğu Anadolu Bölgesi'nde ihracat liderliğini sürdüren hububat, bakliyat, yağlı tohumlar ve mamulleri sektörü, yılın ilk yarısında ihracatını yüzde 7,3 artırarak 1,6 milyar dolara taşıdı. Bisküvi, buğday unu, bitkisel yağlar, şekerli ve kakaolu ürünler ile makarna başta olmak üzere temel gıda ürünlerini kapsayan sektörün, Güneydoğu'nun toplam ihracatı içindeki payı yüzde 30'a yaklaştı. 6 aylık dönemde bölgeden gerçekleşen hububat ihracatı 2,1 milyon tona ulaştı. Bu verilere göre, Türkiye'nin toplam makarna ihracatının yüzde 61,7'si, ayçiçek yağı ihracatının ise yüzde 56,4'ü Güneydoğu'dan yapıldı."

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