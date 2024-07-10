Gaziantep Büyükşehir Belediyesi yaz okulları 1 haftada 16 bin kişi katıldı

Gaziantep Büyükşehir Belediyesi'nin açtığı yaz spor okullarına 1 haftada 16 bin 687 kişi katıldı.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, 29 farklı tesiste, 11 farklı branşta gerçekleştirilen sportif eğitimler çocuk ve gençlerin ilgisini çekiyor.

Bu yıl eğitim ve öğretim sürecinin tamamlanmasının ardından yaz tatiline giren öğrenciler, basketbol, jimnastik, futbol, olimpik okçuluk, karate, tenis, masa tenisi, tekvando, voleybol ve yüzme gibi branşlarda eğitim alıyor.

Yüzme havuzlarında 11 bin 207, spor salonlarında 4 bin 347, futbol sahalarında ise 1 bin 133 kişi spor yapıyor.