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        Gaziantep'te gölette boğulan 3 kişi toprağa verildi

        Gaziantep'te dün serinlemek için girdikleri gölette boğulan ikisi kardeş 3 kişi toprağa verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 17:22 Güncelleme: 09.07.2024 - 17:22
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        Gaziantep'te gölette boğulan 3 kişi toprağa verildi
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        Gaziantep'te dün serinlemek için girdikleri gölette boğulan ikisi kardeş 3 kişi toprağa verildi.

        Merkez Şehitkamil ilçesine bağlı kırsal Kızıkhamurkesen Mahallesi yakınlarında girdikleri gölette boğulan Burhan Bilgin (19), kardeşi Deniz Bilgin (12) ve İsmail Uygun'un (25) cenazelerinin Adli Tıp Kurumundaki işlemleri tamamlandı.

        Yakınları tarafından teslim alınan cenazeler, Kızıkhamurkesen Mahallesi'nde kılınan namazın ardından mahalle mezarlığında toprağa verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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