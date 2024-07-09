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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında

        Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle dün 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 09.07.2024 - 21:49 Güncelleme: 09.07.2024 - 21:49
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        Gaziantep'te 1 kişinin öldüğü silahlı kavga güvenlik kamerasında
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        Gaziantep'te alacak meselesi nedeniyle dün 1 kişinin öldüğü, 2 kişinin yaralandığı silahlı kavga güvenlik kamerasınca kaydedildi.

        Şahinbey ilçesine bağlı 75. Yıl Mahallesi'nde, Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak nedeniyle çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi bölgedeki güvenlik kamerasınca görüntülendi.

        Görüntülerde, Mustafa Y'nin iki kardeşin iş yerine girerek silahla ateş etmesi ve yaralının dışarı çıkması yer alıyor.

        Mustafa Y. ile eski ortakları Mustafa K. ve kardeşi Ali K. arasında alacak nedeniyle dün tartışma çıkmış, tartışma silahlı kavgaya dönüşmüştü. Mustafa ve Ali K'yi silahla yaralayan Mustafa Y, daha sonra intihara teşebbüs etmişti.

        Yaralılardan Ali K, kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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