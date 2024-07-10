Gaziantep'te afetzedeler için yapılan köy evlerinin teslimi sürüyor

Çeber, paylaşımında, "Kıymetli hemşehrilerim, Atalar Mahallemizde yapılan 142 Deprem Köy Evi'nden 130 tanesi tamamlanarak, çekilen kuranın ardından vatandaşlarımıza teslim süreci başladı. Hayırlı olsun." ifadesini kullandı.

Vali Çeber, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, depremlerden etkilenen Şehitkamil ilçesindeki deprem konutları ve köy evlerinin yapımının sürdüğünü ifade etti.

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