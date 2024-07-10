Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 103 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 103 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.
Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 103 telefon ele geçirdi, B.S. ile F.D'yi gözaltına aldı.
Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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