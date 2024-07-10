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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı

        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 103 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 16:52 Güncelleme: 10.07.2024 - 16:52
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda 2 zanlı yakalandı
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        Gaziantep'te kaçakçılık operasyonunda gümrük kaçağı 103 telefon ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kaçakçılık yapanlara yönelik çalışma yürüttü.

        Ekipler, Şehitkamil ilçesindeki bir iş yerinde yaptıkları aramada, gümrük kaçağı 103 telefon ele geçirdi, B.S. ile F.D'yi gözaltına aldı.

        Şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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