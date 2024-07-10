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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 19:50 Güncelleme: 10.07.2024 - 19:50
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        Gaziantep'te iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı
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        Gaziantep'in Nurdağı ilçesinde iki otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı.

        A.A. idaresindeki 33 KS 613 plakalı otomobil, Gaziantep-Nurdağı kara yolu Hisar Mahallesi yakınlarında İ.A yönetimindeki 27 AHE 024 plakalı otomobille çarpıştı.

        İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

        Kazada sürücülerin yanı sıra araçlardaki B.A, N.A. ve H.A yaralandı.

        Yaralılar, ambulanslarla Nurdağı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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