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        Araban'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapılacak

        Gaziantep'in Araban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edilecek.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 10.07.2024 - 20:29 Güncelleme: 10.07.2024 - 20:29
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        Araban'da depremde yıkılan caminin yerine yenisi yapılacak
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        Gaziantep'in Araban ilçesinde Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'teki depremlerde yıkılan caminin yerine yenisi inşa edilecek.

        Kaymakam Özgür İşçimen, Turgut Özal Mahallesi'nde temel atma töreninde 6 Şubat 2023'teki depremlerde ağır hasar alan Aksa Camisi'nin kontrollü şekilde yıkıldığını ancak bugün yenisinin inşası için temel attıkları için mutlu olduğunu söyledi.

        Caminin yapımını üstlenen Arabanlı hayırsever Şeyh Haci Şahin, bugünün en mutlu günü olduğunu belirterek, "Allah'a şükür hayalim gerçekleşti. Turgut Özal Mahallesi'ndeki 240 metrekare alan üzerinde eski camimizin yerine 2 katlı 500 kişilik yeni ismiyle Şeyh Haci Şahin Camisi olarak temelini atıp inşaatına başladık. Bu güzel camimizin yapımı için vesile olan sayın Kaymakamımız Özgür İşçimen'e teşekkürlerimi sunuyorum. Yeni camimiz ilçemize hayırlı olsun. Allah bir daha böylesi büyük afetler göstermesin." diye konuştu.

        Konuşmaların ardından caminin temellerine beton döküldü.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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