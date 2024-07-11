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        Gaziantep'te jandarma ekipleri Antep fıstığı nöbetinde

        Jandarma ekipleri, Gaziantep'te hasadı yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:03 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:06
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        Gaziantep'te jandarma ekipleri Antep fıstığı nöbetinde
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        Jandarma ekipleri, Gaziantep'te hasadı yaklaşan Antep fıstığı için koruma tedbirlerini artırdı.

        Valilikten yapılan açıklamaya göre, fıstık üretiminin yoğun olduğu Oğuzeli, Nizip ve Karkamış ilçelerinde Jandarma Asayiş Timleri ve takviye Jandarma Komando Timleri ile karadan, dronlarla da havadan 7 gün 24 saat esasına göre önleyici kolluk hizmetleri icra ediliyor. Çalışmalar kapsamında bahçelerde devriye görevi gerçekleştiren ekipler, bahçelerin giriş çıkışında ise uygulama noktaları oluşturdu.

        Denetimler kapsamında, Karkamış ilçesinde M.K'nin yaklaşık 200 kilogram Antep fıstığı çaldığı tespit edildi.

        Şüpheliyi gözaltına alan ekipler, yasal işlemlerin ardından fıstıkları sahibine teslim etti.

        Galeri
        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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