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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Gaziantep'te temaslarda bulundu

        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:40 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:40
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        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Gaziantep'te temaslarda bulundu
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        Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

        Temaslarda bulunmak için kente gelen Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından karşılandı. Şeref defterini imzaladıktan sonra Çeber ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Erbaş, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçti.

        Burada Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan ve ziyaret sırasında belediye tarafından hazırlanan kitapları inceleyen Erbaş, "Bu çalışmalarla Gaziantep'i Büyük Buhara yapmak hepimizin görevi. Birkaç ay önce Buhara'daydım. Oradayken de 'Bizde de küçük Buhara' var diyerek Gaziantep'e atıfta bulunmuştum. Buhara olabilmenin yolu, bilim, irfan, bilgi ve hikmetten geçiyor. İlmin, irfanın yolu da Kuran kurslarından, 4-6 yaş kurslarından geçiyor. 7'den 70'e diyoruz ama artık biz 4'ten itibaren başlatıyoruz. Büyük Buhara olmanın da temelini oluşturuyoruz." dedi.

        Gaziantep temasları sırasında gençlik ve aile merkezlerinin açılışlarını yapacaklarını hatırlatan Erbaş, bugüne kadar Gaziantep'te önemli çalışmalar yaptıklarını, bundan sonraki süreçte de devamlarını getirmek istediklerini kaydetti.

        Erbaş'a Gaziantep Müftüsü Hüseyin Hazırlar da eşlik etti.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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