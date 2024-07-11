Diyanet İşleri Başkanı Erbaş Gaziantep'te temaslarda bulundu

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş, Gaziantep'te valilik ve büyükşehir belediyesini ziyaret etti.

Temaslarda bulunmak için kente gelen Erbaş, Gaziantep Valisi Kemal Çeber tarafından karşılandı. Şeref defterini imzaladıktan sonra Çeber ile ikili görüşmeler gerçekleştiren Erbaş, daha sonra Gaziantep Büyükşehir Belediyesine geçti.

Burada Belediye Başkanı Fatma Şahin tarafından karşılanan ve ziyaret sırasında belediye tarafından hazırlanan kitapları inceleyen Erbaş, "Bu çalışmalarla Gaziantep'i Büyük Buhara yapmak hepimizin görevi. Birkaç ay önce Buhara'daydım. Oradayken de 'Bizde de küçük Buhara' var diyerek Gaziantep'e atıfta bulunmuştum. Buhara olabilmenin yolu, bilim, irfan, bilgi ve hikmetten geçiyor. İlmin, irfanın yolu da Kuran kurslarından, 4-6 yaş kurslarından geçiyor. 7'den 70'e diyoruz ama artık biz 4'ten itibaren başlatıyoruz. Büyük Buhara olmanın da temelini oluşturuyoruz." dedi.