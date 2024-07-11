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        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı

        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 11:46 Güncelleme: 11.07.2024 - 11:46
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        İslahiye'deki dilenci operasyonunda 2 kişi yakalandı
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        Gaziantep'in İslahiye ilçesinde dilencilere yönelik operasyonda 2 kişi yakalandı.

        İslahiye Belediyesi zabıta ekipleri, çarşı merkezinde ve mahalle aralarında evlerin kapısını çalarak dilencilik yapanlara yönelik operasyon düzenledi. Çalışma kapsamında dilendiği belirlenen 2 kişi yakalandı

        Operasyonda kucağında çocuğu ile dilenen kadın Aile Sosyal Hizmetler Müdürlüğüne teslim edildi, diğer dilenci ise yasal işlemlerin ardından şehir dışına çıkartıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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