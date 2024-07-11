Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

Sabaha karşı Deniz Mahallesi'nde İzzet Balaman ve Kerem A, aralarında husumet bulunan M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.F.G. tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A'ya ateş etti.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan K.A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.