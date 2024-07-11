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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü

        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 12:01 Güncelleme: 11.07.2024 - 12:01
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        Gaziantep'te silahlı kavgada 1 kişi öldü
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        Gaziantep'in Şahinbey ilçesinde çıkan silahlı kavgada 1 kişi öldü, 1 kişi yaralandı.

        Sabaha karşı Deniz Mahallesi'nde İzzet Balaman ve Kerem A, aralarında husumet bulunan M.F.G. ile karşılaştı. Taraflar arasında çıkan tartışmanın silahlı kavgaya dönüşmesi üzerine M.F.G. tabancayla İzzet Balaman ve Kerem A'ya ateş etti.

        İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve 112 Acil Sağlık ekibi yönlendirildi.

        İzzet Balaman olay yerinde hayatını kaybetti, yaralanan K.A. ise ambulansla hastaneye sevk edildi.

        Balaban'ın cenazesi Adli Tıp Kurumunda yapılan otopsinin ardından yakınlarına teslim edildi.

        Olay sonrası kaçan M.F.G'nin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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