Gaziantep'te savunma sanayi firmalarının temsilcileri ile sanayiciler buluştu

Savunma sanayi alanında üretim yapan firmaların temsilcileri ile Gaziantepli sanayiciler bir araya geldi.

Savunma Sanayi Başkanlığı, Gaziantep Sanayi Odası (GSO) ve İpek Yolu Kalkınma Ajansı işbirliğinde, GSO'da "Gaziantep Savunma Sanayii Tedarikçi Buluşması" düzenlendi.

Savunma Sanayi Başkanlığı Sanayileşme Daire Başkanı Murat Çizger, burada yaptığı konuşmada, Türkiye'nin son 25 yılda savunma sanayi alanında önemli ilerlemeler kaydettiğini söyledi.

Savunma sanayisindeki ürünleri yurt içinde üretebilme heyecanıyla sektörde çalışma azmi yaşandığını belirten Çizger, "Üretmeye başladıkça başka bir konsept ortaya çıkmaya başladı, yerlilik oranı. Bu sırada da gördük ki ne kadar yerliyseniz o kadar bağımsızsınız. Çünkü kritik ürünler olduğu için başka ülkelere bağımlı olmamanız gerekiyor. Bugüne geldiğimizde artık Türkiye savunma sanayisinde bir dünya markasıdır. Bu marka kendi kendine yetebilen bir savunma sanayidir. Bununla kalmayıp dost ve müttefik ülkelere de hizmet sağlayabilen, ihracat yapabilen güçlü bir savunma sanayisidir." diye konuştu.

Yeni vizyonun küresel güç olmak ve büyümek olduğunu ifade eden Çizger, şunları aktardı: "Şimdi 10 yaptığımızı 100, 100 yaptığımızı 1000 yapmak istiyoruz. Böyle bir büyüme hem ülkemize hem de dost ve müttefik ülkelerimize çözüm üretebilecek bir savunma sanayisi anlamına geliyor. Bu büyümeyi en etkin yapabilmenin tek yolu tedarik zincirini genişletmekten geçiyor dünyada. Tedarik zincirini genişletmediğiniz sürece kendi tesislerinize ilave tesisler yaparak bu büyümeyi gerçekleştirmek gerçekçi değildir. Dünyada bu anlamda küresel güç olacaksak ki olma yolunda ilerliyoruz, büyük bir tedarik zinciriyle çalışmamız lazım. Tedarik zinciriyle büyüyeceğimiz şey savunma sanayinin diğer sanayicilerle birlikte güç birliği yapması. Türkiye'de yerleşik birçok ilimizde yer alan sanayicilerimizi savunma sanayimize entegre etme ve bu tedarik zincirimizi daha da büyütme heyecanıyla çalışıyoruz. Sanayisi çok güçlü olan Gaziantep'imizin savunma sanayisiyle beraber entegrasyonunu daha fazla arttırmak, iletişimini kuvvetlendirmek, iş birliği olasılıklarını güçlendirmek için savunma sanayinin önde gelen firmaları ve Gaziantepli sanayiciler görüşmeler gerçekleştireceğiz. Sunumlarımızı yapacağız, vizyonlarımızı ve süreçlerimizi anlatacağız, ne tür işbirlikleri ne tür yatırımlara yelken açabiliriz bunları konuşacağız."

Gaziantep Sanayi Odası Başkanı Adnan Ünverdi, Türk savunma sanayi şirketlerinin temsilcilerini kentte ağırlamaktan mutluluk duyduklarını ifade etti. Kentin sanayi kültürü, alt yapısı, sanayi üretimindeki hacimsel büyüklüğü ile savunma sanayi alanında stratejik yatırımların yapılabileceği en uygun şehirlerden biri olduğuna işaret eden Ünverdi, "Üretim, ihracat, ürün çeşitliliği ve istihdam gücümüzle biz buna hazırız. Böyle bir yatırım, şehrimizin katma değerli üretime geçişine katkıda bulunacak olup, Orta Doğu ve Körfez ülkelerine yakınlığımızla savunma sanayisinde de hem üretim hem ihracatımızla yeni rekorlara imza atacağımıza inanıyorum." dedi.