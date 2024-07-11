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        Gaziantep'te 15 Temmuz anısına spor etkinlikleri düzenleniyor

        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına 8 branşta spor etkinlikleri düzenleniyor.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 11.07.2024 - 16:41 Güncelleme: 11.07.2024 - 16:42
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        Gaziantep'te 15 Temmuz anısına spor etkinlikleri düzenleniyor
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        Gaziantep Büyükşehir Belediyesi tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü anısına 8 branşta spor etkinlikleri düzenleniyor.

        Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, gençlere hem spor yapma alışkanlığı kazandırmak hem de 15 Temmuz'un anlam ve önemini hatırlatmak amacıyla sosyal becerilerini geliştirmek için etkinlikler organize edildiği belirtildi.

        Basketbol, badminton, futbol, geleneksel çocuk oyunları, satranç, sutopu, voleybol ve akıl zeka oyunlarıyla gerçekleştirilen etkinliklere, 6-18 yaş arasındaki çocuklar ve gençler bireysel ve takım halinde katılıyor.

        17 Temmuz Çarşamba gününe kadar devam edecek olan yarışmalarda mücadele eden bin 200 sporcu arasından derece elde eden 220 sporcu için ödül töreni gerçekleştirilecek ve başarılı olanlara yaşam boyu spor faaliyetlerini teşvik edecek çeşitli ödüller verilecek.

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        Galeri
        Galeri

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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