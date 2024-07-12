Habertürk
Habertürk
    Takipde Kalın!
      Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
        Gündem
        Ekonomi
        Dünya
        Spor
        Magazin
        Kadın
        Sağlık
        Yazılar
        Teknoloji
        Gastro
        Video
        Stil
        Resmi İlanlar
        Haberler Yerel Haberler Gaziantep Haberleri

        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı

        Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 10:39 Güncelleme: 12.07.2024 - 10:39
        ABONE OL
        ABONE OL
        Gaziantep merkezli dolandırıcılık operasyonunda 4 zanlı tutuklandı
        ABONE OL
        ABONE OL

        Gaziantep merkezli 3 ildeki dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 4 zanlı tutuklandı.

        İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, kendilerini, hakim, savcı ve polis olarak tanıtarak vatandaşları dolandıranlara yönelik çalışma yapıldı.

        Çalışmanın ardından Gaziantep merkezli 3 ilde düzenlenen operasyonda, 4 şüpheli gözaltına alındı.

        Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

        Günün Önemli Manşetleri
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Apartman yöneticisini yaralayıp eşini öldürmüştü! Cezası belli oldu!
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Feci kaza! Kadın işçinin eli koptu
        Bitti bitiyor!
        Bitti bitiyor!
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        4. katta yangın çıktı! Alevlerden kaçıyordu!
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Gözler yabancı ayrılıklarda
        Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!
        Tekerlekli sandalye ile dolaşırken kanala düştü!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Hızlı kilo verdiriyor, beyin egzersizi yaptırıyor: Kürek sporu!
        Icardi'den alyanslı mesaj
        Icardi'den alyanslı mesaj
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        İş insanı silahlı saldırıda yaşamını yitirdi!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        En-Nesyri'de kader haftası!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Aşırı sıcaklar sebebiyle 11 kentte "kırmızı" alarm!
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Maç yorgunluğunu Bodrum'da attılar
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Buğra 11 yaşındaydı... 51 gün sonra büyük acı!
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan NATO Zirvesi'nde açıklamalar
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        Danimarkalı ünlü futbolcu Bodrum'da aşka geldi
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        'Yaz Covid'i': Yeni FLiRT varyantlarıyla ilgili neler biliniyor?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Düdüklü tencere neden patlar?
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Biden Zelenski'ye Putin dedi
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        Enflasyon 2021'de ne giydi?
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı
        İşsizlik Fonu 1 yılda katlandı

        Benzer Haberler

        Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Gaziantep'te husumetli iki grup arasında silahlı kavga: 1 ölü, 1 yaralı
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı:
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te Kur'an kursu açılışına katıldı:
        GTO'da İŞKUR ve KOSGEB destekleri anlatıldı
        GTO'da İŞKUR ve KOSGEB destekleri anlatıldı
        Gaziantep Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
        Gaziantep Üniversitesinde mezuniyet heyecanı
        Gaziantep'te 15 Temmuz anısına spor etkinlikleri düzenleniyor
        Gaziantep'te 15 Temmuz anısına spor etkinlikleri düzenleniyor
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te İslamiyet ile bilimin ilişkisine...
        Diyanet İşleri Başkanı Erbaş, Gaziantep'te İslamiyet ile bilimin ilişkisine...