Nurdağı'nda LGS derecesi yapan öğrenciler ödüllendirildi

Nurdağı Kaymakamı İsmail Alsancak ve Belediye Başkanı Mehmet Yıldırır, Liselere Giriş Sınavlarında (LGS) derece yapan öğrencileri evlerinde ziyaret ederek ödüllendirdi.

Alsancak ve Yıldırır, LGS’de derece yapan Şehit Ömer Halis Demir Ortaokulu öğrencileri 495,8 puanla Nurdağı 1'incisi Metehan Kanalan ve 482,8 puan ile Nurdağı 2'ncisi olan Hayrunnisa Selli isimli öğrencileri evlerinde ziyaret etti.

Alsancak ve Yıldırır, öğrencileri başarılarından dolayı tebrik ederek, altın, tablet ve bisikletle ödüllendirdi.