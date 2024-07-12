Gaziantep Valisi Çeber'den 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajı

Gaziantep Valisi Kemal Çeber, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Çeber, mesajında, 15 Temmuz'un bir kahramanlık günü olduğunu belirtti.

İnsanların 15 Temmuz'da en büyük ihanet girişimine maruz kaldığını aktaran Çeber, şunları kaydetti:

"Yüreklerindeki korku ve ölüm acısıyla başa çıkarak, 15 Temmuz'un destanını şehit olma pahasına bile olsa, fitneye fırsat vermemişlerdir. Demir zırhlara, tanklara ve hain kurşunlara karşı korkusuzca direnerek bu milletin esir edilemeyeceğini hain darbecilere ve tüm dünyaya bir kez daha göstermiştir. O gece sokaklarımızdan 15 Temmuz Demokrasi Meydanına sel olup akan gazi şehrin kahraman evlatları, ecdadının düşman işgaline karşı koyduğu hürriyet aşkı ve mücadele ruhunun asla sönmeyeceğini göstermişlerdir. 15 Temmuz şehitleri, her zaman yüreklerimizde yaşayacaklar. Bu destan, gelecek nesillere anlatılacak, unutulmayacak ve milletimizin birlik ve dirliği için bir ilham kaynağı olmaya devam edecektir."​​​​​​​