Gaziantep'te işten çıkarılan işçilerden belediye meclisinde protesto

Daha sonra yeterli çoğunluğun sağlandığının teyit edilmesi üzerine toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sonra erdi.

Protestonun bir süre daha devam etmesi üzerine Yeniden Refah Partisi ve CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

Büyükşehir belediye meclisinin temmuz ayı toplantısının ikinci oturumuna katılan ve Şehitkamil Belediyesinden işten çıkarıldıklarını belirten işçiler ile temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen bazı çalışanlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz aleyhine slogan attı.

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