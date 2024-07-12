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        Gaziantep'te işten çıkarılan işçilerden belediye meclisinde protesto

        Şehitkamil Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde protestoda bulundu.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 12.07.2024 - 19:09 Güncelleme: 12.07.2024 - 19:09
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        Gaziantep'te işten çıkarılan işçilerden belediye meclisinde protesto
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        Şehitkamil Belediyesinde işten çıkarılan çalışanlar, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi Meclisinde protestoda bulundu.

        Büyükşehir belediye meclisinin temmuz ayı toplantısının ikinci oturumuna katılan ve Şehitkamil Belediyesinden işten çıkarıldıklarını belirten işçiler ile temizlik işleri müdürlüğü bünyesinde görevlendirilen bazı çalışanlar, Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz aleyhine slogan attı.

        Meclisi yöneten Büyükşehir Belediyesi Başkan Vekili Halil Uğur, meclisin protesto yeri olmadığını söyledi.

        Protestonun bir süre daha devam etmesi üzerine Yeniden Refah Partisi ve CHP’li meclis üyeleri salonu terk etti.

        Daha sonra yeterli çoğunluğun sağlandığının teyit edilmesi üzerine toplantı, gündem maddelerinin oylanmasının ardından sonra erdi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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