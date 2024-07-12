Gaziantep'te fuhuş operasyonunda yakalanan 7 zanlı tutuklandı
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
Gaziantep'in Nizip ilçesinde düzenlenen fuhuş operasyonunda gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından, cumhuriyet başsavcılığı koordinesinde "fuhşa teşvik, aracılık ve zorlama" suçuna yönelik operasyon gerçekleştirildi.
Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı; 1 ruhsatsız tabanca ile 8 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Zanlılar, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
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