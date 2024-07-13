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        Gaziantep'te sahte zeytin yağı üreten işletmeye ceza kesildi

        Gaziantep'te gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde sahte zeytin yağı ürettiği belirlenen işletmeye para cezası verildi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 10:54 Güncelleme: 13.07.2024 - 10:54
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        Gaziantep'te sahte zeytin yağı üreten işletmeye ceza kesildi
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        Gaziantep'te gerçekleştirilen gıda güvenliği denetiminde sahte zeytin yağı ürettiği belirlenen işletmeye para cezası verildi.

        Valilik koordinasyonunda belediyelerin ilgili birimleriyle gerçekleştirilen denetimlerde, kayıt dışı olarak faaliyet gösteren ve sahte zeytin yağı üreten bir işletme tespit edildi.

        İşletmenin boya ve aroma maddesi kullanarak zeytinyağı görünümü verdiği ürünler imha edildi.

        Valilikten konuyla ilgili yapılan açıklamada, "İşletmeye kayıt belgesi olmadığı için ve hijyen esaslarına uymadığı için idari para cezası uygulanmıştır. Üretilen ürünlerden numune alınmış ve analiz sonuçlarına göre işletme hakkında savcılığa suç duyurusunda bulunulacaktır. Zeytinyağı olduğu iddia edilen etiketsiz tenekelerdeki yağlara itibar edilmemesi gerekmektedir. Düşük fiyata satılan bu tür ürünlerin güvenilir gıda olmadığı bilinmelidir." ifadelerine yer verildi.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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