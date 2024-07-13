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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:

        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 76 bin deprem konutunun hak sahiplerine tesliminin gerçekleştiğini belirterek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 11:58 Güncelleme: 13.07.2024 - 11:58
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Kurum, Gaziantep'te konuştu:
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        Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bugüne kadar 76 bin deprem konutunun hak sahiplerine tesliminin gerçekleştiğini belirterek yıl sonuna kadar 200 bin konutu teslim etmeyi hedeflediklerini söyledi.

        Bakan Kurum, bir dizi ziyaretler ve saha incelemesi için geldiği Gaziantep'te AFAD İl Müdürlüğünde gerçekleştirilen koordinasyon toplantısı öncesi yaptığı açıklamada, 6 Şubat 2023’teki depremlerden 46 gün sonra 11 ilde 180 bin konutun temelinin atıldığını hatırlattı.

        O dönem deprem bölgesini bakanlığın bir üssü gibi kullandıklarını belirten Kurum, "46 günde neredeyse tüm dünyaya örnek olacak, eşi benzeri görülmemiş bir seferberlik anlayışıyla 11 ilimizde 180 bin konutun temelini attık. Bu inançla çalışmalarımıza başladık. Hiçbir kimseyi birbirinden ayırmadık. Vatandaşımızın bizden nerede bir talebi varsa oraya koşmaya çalıştık ve vatandaşların taleplerini doğrudan kararlarımıza yansıtarak, sorunun değil çözümün aktörü olmaya gayret gösterdik." dedi.

        Bugün hep birlikte 21. yüzyılın en büyük konut yapım seferberliğini, deprem dönüşüm seferberliğini yürüttüklerini belirten Kurum, şehirleri, ilçeleri ve köyleri ayağa kaldırmak için çalıştıklarını, bir yandan vatandaşların ihtiyacı olan ticarethaneler, sağlık tesisleri yaparken diğer yandan altyapıda kanalizasyon ve içme suyu çalışmalarının devam ettiğini ifade etti.

        Deprem bölgesindeki 11 ilde 276 bin konutun inşasının devam ettiğini dile getiren Kurum, şunları kaydetti:

        "Bugüne kadar 76 bin konutun teslimi gerçekleşmiş ve inşallah bundan sonraki süreçte her ay 25-30 bin konutun teslimini planlıyoruz. Yıl sonuna kadar 200 bin konutun teslimini hedefliyoruz. İnşallah 2025 yılına geldiğimizde de İslahiye'de, Nurdağı'nda, Araban'da köylerimizde 11 ilimizde evine girmeyen depremzede kardeşimiz kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışıyoruz ve bir yuvamızı bir saat daha erken verebilmek için ekip arkadaşlarımız sahada gece gündüz çalışıyor. Gaziantep özeline baktığımızda şu ana kadar 14 bin 710 yeni yuvamızı, iş yerimizi vatandaşlarımıza teslim ettik. Bugün halen Nurdağı, İslahiye, Şahinbey ve Şehitkamil ilçelerinde 32 bin 299 konutumuzun, iş yerimizin inşası devam etmektedir."

        Yeni konutları çevre düzenlemeleriyle, parklarıyla, oyun alanlarıyla, bütün kamu binalarıyla birlikte tasarladıklarına işaret eden Kurum, şöyle devam etti:

        "Yeni Nurdağı ve yeni İslahiye'yi oradaki sanayicisiyle, turizmin yeniden canlandığı bir anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Burada yaşayan her bir vatandaşımız bize deprem şehitlerinin emanetidir anlayışıyla çalışıyor, şehitlerimizin emanetine sahip çıkabilmek ve milletimizi yalnız bırakmamak adına bu çalışmaları yürütüyoruz. Vatandaşlarımızın gönül rızasını alarak, çoğunluğun sesine kulak vererek, gerek şehir içi belirlediğimiz rezerv alanlarda gerekse şehrin dışındaki yine rezerv alanlarda bu süreci yürütüyoruz."

        Gaziantep'e yapılacak yatırımlar için istişarelerin yapıldığını söyleyen Kurum, yatırımcılar için yeni sanayi bölgeleri açacaklarını ve burada istihdamı ve üretimi artıracaklarını, Gaziantep'in yine ülkenin ve bölgenin lokomotif şehri olmaya devam edeceğini vurguladı.

        Açıklamanın ardından basına kapalı devam eden toplantıya, AK Parti Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, AK Parti Gaziantep Milletvekili Mesut Bozatlı, CHP Gaziantep Milletvekili Melih Meriç, MHP Gaziantep Milletvekili Sermet Atay, Gaziantep Valisi Kemal Çeber, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, ilçe belediye başkanları ve ilgili kurumların müdürleri katıldı.

        Anadolu Ajansı ve DHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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