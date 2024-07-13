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        Gaziantep'te iş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları

        Gaziantep'te iş insanları ve oda başkanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Kaynak
        Anadolu Ajansı
        Giriş: 13.07.2024 - 12:44 Güncelleme: 13.07.2024 - 12:44
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        Gaziantep'te iş dünyasından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü mesajları
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        Gaziantep'te iş insanları ve oda başkanları 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

        Güneydoğu Anadolu İhracatçı Birlikleri (GAİB) Koordinatör Başkanı Ahmet Fikret Kileci, mesajında 15 Temmuz'a vurgu yaparak, Türkiye'nin demokrasiye olan bağlılığını ve milletin birlik ruhunu simgelediğini belirtti.

        Gaziantep OSB Başkanı Cengiz Şimşek ise halkın 15 Temmuz'da darbecilere geçit vermeyerek, vatanına ve demokrasisine sahip çıktığını vurgulayarak, "15 Temmuz demokrasinin yanında aynı zamanda ekonomimize, yerli ve milli üretim anlayışına yönelik bir hain darbe girişimidir. Bu hain girişim Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın çağrısı ile milletimiz tarafından püskürtülmüştür." dedi.

        "15 Temmuz şanlı tarihimizin en büyük kahramanlık destanlarından biridir" diyen Güneydoğu Anadolu Kuru Meyve ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Mehmet Çıkmaz da, mesajında "O karanlık gece yapılan ihanet ve büyük bir kahramanlık örneği ile karanlık geceyi aydınlığa çeviren milletimizin yazdığı bu destan hafızalarımızda taptaze durmaya devam etmektedir." ifadelerine yer verdi.

        Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu ise sorunların çözümünde birlik ve beraberliğin önemine dikkati çekerek, "Vatanımıza, demokrasimize ve kardeşliğimize yönelik gerçekleştirilen bu hain darbe girişimini asla unutmayacağız ve unutturmayacağız." dedi.

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